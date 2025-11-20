Хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет дома против красноярского «Енисея»

По фактам предыдущих игр, хабаровчане не могут обыграть «Енисей» на своем льду с ноября 2022 года. В январе 2025-го красноярцы выиграли в Хабаровске 8:4, а годом ранее матч закончился ничьей 3:3. Сейчас «СКА-Нефтяник» пытается прервать эту серию.