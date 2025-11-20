Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский «СКА-Нефтяник» сыграет дома против красноярского «Енисея»

Встреча пройдет 22 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 22 ноября, «СКА-Нефтяник» в Хабаровске проведет матч регулярного чемпионата страны против красноярского «Енисея». Это будет 150-я встреча команд в истории национальных первенств. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

По фактам предыдущих игр, хабаровчане не могут обыграть «Енисей» на своем льду с ноября 2022 года. В январе 2025-го красноярцы выиграли в Хабаровске 8:4, а годом ранее матч закончился ничьей 3:3. Сейчас «СКА-Нефтяник» пытается прервать эту серию.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды вне чемпионата: в Кубке России (11:2) и двух контрольных матчах в Красноярске (9:1 и 10:4) в пользу хабаровчан. Однако официальный матч дает равные условия, и исход игры остается непредсказуемым.