«Спасите нас»: фельдшеры скорой помощи в Темиртау пожаловались на низкие зарплаты и нехватку людей

Издание пишет, что одна из проблем, поднятых фельдшерами, — это нехватка рук и машин. По нормам на 10 тысяч человек должна быть одна единица техники, а в Темиртау нет даже половины этого. Это приводит к задержкам и большой нагрузке на бригады.
Фельдшеры жалуются не только на отсутствие спецмашин, но и на изношенность имеющегося автопарка. Помимо этого, они высказались о низких зарплатах. Люди массово увольняются, а оставшиеся вынуждены работать ещё больше. Некоторые признались, что работают на двух работах, потому что оклад на скорой слишком мал.
Зарплаты начинаются от 133 тысяч тенге и лишь в редких случаях доходят до 180 тысяч тенге. При этом медики ежедневно сталкиваются с риском. Звонки поступают разные: иногда к пациентам в тяжёлом состоянии, иногда к людям в алкогольном или наркотическом опьянении. Каждое дежурство — это стресс, необходимость оставаться собранным и внимательным, говорят медработники.
«Мы — первое звено, которое приезжает к человеку. Мы спасаем жизни. Но теперь просим: спасите нас», — цитирует издание обращение фельдшеров. В областном управлении здравоохранения подтвердили, что о ситуации знают. По их данным, профсоюз медработников уже подготовил письмо с предложением увеличить подушевой тариф.
Также в управлении сообщили, что в этом году за счёт областного бюджета закупаются 113 машин скорой помощи и 2 единицы санавиации. Обновление автопарка должно снизить нагрузку и ускорить время прибытия бригад на вызовы.
Но медики подчёркивают: техника — лишь часть проблемы. Без достойных условий труда и нормальной оплаты система будет терять людей.