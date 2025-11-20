«Это блат»: Гордон призвала Долину к честности в скандале с продажей квартиры

Юрист Екатерина Гордон раскритиковала решение суда по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, назвав его несправедливым и незаконным. Она считает, что Полина Лурье, которая приобрела недвижимость, является добросовестным покупателем, так как не знала о махинациях при совершении сделки.