«Это блат»: Гордон призвала Долину к честности в скандале с продажей квартиры

Юрист Екатерина Гордон раскритиковала решение суда по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, назвав его несправедливым и незаконным. Она считает, что Полина Лурье, которая приобрела недвижимость, является добросовестным покупателем, так как не знала о махинациях при совершении сделки.
Гордон призвала певицу поступить справедливо и не лишать женщину жилья, отметив, что все иски необходимо направлять непосредственно к мошенникам.
Также она высказалась, что артистка создала опасный прецедент в правовой системе, когда обычный человек страдает из-за того, что публичная личность «спуталась с мошенниками». Юрист отметила, что продолжение судебного преследования добросовестного покупателя может нанести серьезный имиджевый урон репутации Долиной.
— Если Лурье не является мошенницей, она должна получить свою квартиру, потому что отдала деньги за нее. Все остальное — это блат, — заявила Гордон Telegram-каналу «Звездач».
Лариса Долина в Балашихинском городском суде сообщила, что на протяжении трех месяцев думала, что выполняет указания Федеральной службы безопасности. Так, она продала квартиру, перевела мошенникам вырученные деньги и заемные средства.