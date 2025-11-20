Сад души: понаблюдаем, как хабаровские пенсионеры создавали дзен-сады

— Сад камней — это миниатюрная модель мироздания, место для созерцания и медитации. Он создан для того, чтобы, оставив все суетное за его пределами, мы могли уделить время себе, своим мыслям и услышать внутренний голос, — объяснила гостям специалист библиотеки Наталья Ампелеева.