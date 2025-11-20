Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сад души: понаблюдаем, как хабаровские пенсионеры создавали дзен-сады

Творчество, медитация и инвестиция в здоровое долголетие — всё это уместилось в одном мастер-классе с песком и камнями.

13

Обычные речные камни и песок превратились в инструменты самопознания для хабаровских пенсионеров. В отделе межкультурных коммуникаций краевой научной библиотеки они осваивали древнее японское искусство создания садов камней — не просто рукоделие, а настоящую философию в миниатюре.

— Сад камней — это миниатюрная модель мироздания, место для созерцания и медитации. Он создан для того, чтобы, оставив все суетное за его пределами, мы могли уделить время себе, своим мыслям и услышать внутренний голос, — объяснила гостям специалист библиотеки Наталья Ампелеева.

Все созданные работы непохожи друг на друга, ведь каждая рассказывала личную историю своего создателя. Это отличный формат для здорового долголетия: развивают моторику, снимают стресс и дарят душевное равновесие.

Фото: Екатерина Подпенко и Ольга Косарькова.