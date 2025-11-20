Сад души: понаблюдаем, как хабаровские пенсионеры создавали дзен-сады

Обычные речные камни и песок превратились в инструменты самопознания для хабаровских пенсионеров. В отделе межкультурных коммуникаций краевой научной библиотеки они осваивали древнее японское искусство создания садов камней — не просто рукоделие, а настоящую философию в миниатюре.
— Сад камней — это миниатюрная модель мироздания, место для созерцания и медитации. Он создан для того, чтобы, оставив все суетное за его пределами, мы могли уделить время себе, своим мыслям и услышать внутренний голос, — объяснила гостям специалист библиотеки Наталья Ампелеева.
Все созданные работы непохожи друг на друга, ведь каждая рассказывала личную историю своего создателя. Это отличный формат для здорового долголетия: развивают моторику, снимают стресс и дарят душевное равновесие.
Фото: Екатерина Подпенко и Ольга Косарькова.