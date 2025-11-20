В РФ переобъявили в розыск американского журналиста Тома Рогана

Журналист из Соединённых Штатов Том Роган*, призывавший «разбомбить» Крымский мост, переобъявлен в Российской Федерации в розыск, следует из базы данных МВД РФ.
«Роган Том… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — говорится в документе.
Напомним, Роган вёл колонку в американском издании в Washington Examiner, в которой призывал «взорвать» Крымский мост. В связи с этим в 2018 году СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Рогана. Кроме того, дело было заведено против редактора Хьюго Гердона, который разметил материал на сайте журнала.
В феврале 2024 года журналист был включён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
В марте этого же года Министерство внутренних дел РФ объявило Рогана в розыск.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ.