В Ростовке под Омском восстановили газопровод

Напомним, 18 ноября 2025 года утро для омичей началось с тревожных новостей о взрыве возле посёлка Ростовка (в микрорайоне Врубелево в 14 км от Омска). Он прогремел в поле, в 300-х метрах от жилых домов. Позже станет известно, что аварийная ситуация произошла на наземном газопроводе.