Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовке под Омском восстановили газопровод

Завершены основные работы, планируется полное возобновление подачи газа в котельные и на предприятия.

Источник: Аргументы и факты

В Омском районе завершены основные работы по замене повреждённого трубопровода, где 18 ноября произошла авария и крупный пожар. Специалисты ведут продувку и опрессовку, а после испытаний газ запустят в полном объёме. Об этом уже ночью в своём телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, 18 ноября 2025 года утро для омичей началось с тревожных новостей о взрыве возле посёлка Ростовка (в микрорайоне Врубелево в 14 км от Омска). Он прогремел в поле, в 300-х метрах от жилых домов. Позже станет известно, что аварийная ситуация произошла на наземном газопроводе.

Корреспондент omsk.aif.ru побывал на месте происшествия и пообщался с переполошенными жителями Врубелево и Ростовки. Подробности — в материале.