В Ростовке под Омском восстановили газопровод

В Омском районе завершены основные работы по замене повреждённого трубопровода, где 18 ноября произошла авария и крупный пожар. Специалисты ведут продувку и опрессовку, а после испытаний газ запустят в полном объёме. Об этом уже ночью в своём телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, 18 ноября 2025 года утро для омичей началось с тревожных новостей о взрыве возле посёлка Ростовка (в микрорайоне Врубелево в 14 км от Омска). Он прогремел в поле, в 300-х метрах от жилых домов. Позже станет известно, что аварийная ситуация произошла на наземном газопроводе.
Корреспондент omsk.aif.ru побывал на месте происшествия и пообщался с переполошенными жителями Врубелево и Ростовки. Подробности — в материале.