Врач рассказала, как вырастить здорового ребенка

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщила РИА Новости врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.
Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра.
«Она (формула — ред.) очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров», — рассказала врач-педиатр.
Она добавила, что дети, посещающие секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, их нервно-психическое состояние улучшается.
«Спортивных занятий достаточно одного часа два-три раза в неделю. Например, детям с хроническими заболеваниями носоглотки мы рекомендуем занятия зимними видами спорта. Фигурное катание или непрофессиональный хоккей — лучшее лекарство от ларингитов, ринитов, фарингитов», — заключила Жучкова.