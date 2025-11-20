Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, как вырастить здорового ребенка

Сеченовский университет: ребенку нужно сбалансированное питание и активность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщила РИА Новости врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.

Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра.

«Она (формула — ред.) очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров», — рассказала врач-педиатр.

Она добавила, что дети, посещающие секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, их нервно-психическое состояние улучшается.

«Спортивных занятий достаточно одного часа два-три раза в неделю. Например, детям с хроническими заболеваниями носоглотки мы рекомендуем занятия зимними видами спорта. Фигурное катание или непрофессиональный хоккей — лучшее лекарство от ларингитов, ринитов, фарингитов», — заключила Жучкова.