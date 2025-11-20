В столице Прибайкалья стартовали съемки второго сезона проекта «Привет! Это Иркутск!»

Ведущим сериала станет блогер Илья Филиппенко.
В первом сезоне было создано 32 коротких ролика о знаковых местах столицы Прибайкалья, которые расположены на туристическом маршруте «Зеленая линия». В каждом видео рассказчиком-экскурсоводом выступал известный иркутянин. Серии выходили каждое утро с 1 по 31 августа в социальных сетях администрации и набрали более 700 тысяч просмотров.
«Мы получили много положительных отзывов о проекте от иркутян и гостей нашего города. Поэтому было принято решение продолжить съемки. В этот раз ведущим станет популярный блогер Илья Филиппенко и его соведущая Софья — наша маленькая звездочка, которую вы видели на заставке первого сезона», — сообщила советник мэра Инга Корочкина.
Она рассказала, что в планах снять видеоролики о событийном, новогоднем и космическом Иркутске.
«Первый сезон понравился подписчикам канала администрации и моего личного блога. Поэтому я с удовольствием принял приглашение стать ведущим продолжения этого проекта. Вас ждет много новой и интересной информации об Иркутске», — отметил Илья Филиппенко.