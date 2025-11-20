В столице Прибайкалья стартовали съемки второго сезона проекта «Привет! Это Иркутск!»

В первом сезоне было создано 32 коротких ролика о знаковых местах столицы Прибайкалья, которые расположены на туристическом маршруте «Зеленая линия». В каждом видео рассказчиком-экскурсоводом выступал известный иркутянин. Серии выходили каждое утро с 1 по 31 августа в социальных сетях администрации и набрали более 700 тысяч просмотров.