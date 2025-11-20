В Омске возросло число закрытых на карантин школьных классов

По данным городской администрации, предоставленным «СуперОмску», по состоянию на 20 ноября 2025 года, одна из омских школ полностью закрылась на карантин на фоне заболеваемости ОРВИ. Такая мера введена в СОШ № 148.
В общей сложности, на карантин ушли 98 классов 19 омских школ. Стоит отметить, что годом ранее ситуация была значительно «спокойней» — на 18 ноября 2024 очный образовательный процесс на фоне заболеваемости прерывался лишь в 37 классах.
Вместе с тем, временно прервали свою работу 59 групп в 42 городских детских садах. Примечательно, что эти данные, наоборот, заметно выше прошлогодних, когда карантин вводился в 29 группах.