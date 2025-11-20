Мэр Хабаровска принял участие в открытии фестиваля спортивных единоборств на стадионе имени Ленина. Участников приветствовали также губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представители общества «Динамо», военнослужащие и ветераны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Турнир посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На соревнования приехали около 500 юных спортсменов от 10 до 17 лет из регионов Дальнего Востока.
«Турнир, организованный обществом “Динамо”, — яркий пример преемственности поколений. Убежден, что вы продолжите достойно представлять нашу великую страну», — обратился к участникам мэр Сергей Кравчук.
Состязания прошли по трем видам спорта: самбо, дзюдо и рукопашный бой. «Динамо» в крае включает спортклубы и секции, где занимаются около четырех тысяч человек.