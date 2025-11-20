В Омском аэропорту задержаны рейсы в Москву, Сочи и во Вьетнам

В четверг, 20 ноября, в аэропорту Омска снова зафиксированы задержки утренних рейсов. По данным онлайн-табло, изменения в расписании коснулись трёх самолётов в Москву, одного в Сочи и одного в Камрань.
Так, рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в Домодедово, задержался более чем на два часа: вместо 06:35 он отправился только в 08:44. Также задерживаются два рейса авиакомпании «Аэрофлот». Вылет одного рейса перенесли с 08:05 на 11:05, а второй рейс, который должен был отправиться в 05:40, задержали на целых пять часов — теперь его вылет назначен на 10:40. Все задержки связаны с поздним прибытием самолётов в Омский аэропорт.
Кроме того, был перенесён рейс в Сочи авиакомпании «Северный ветер». Самолёт должен был вылететь из Омска в 08:05, но сделал это в 08:30. Рейс авиакомпании «Азур Эйр» в Камрань (Вьетнам) задержан на 50 минут: вместо 23:05 борт отправится в 23:55.
Читайте также на портале Om1.ru.
Омск столкнётся с ледяным дождём и гололедицей в эти выходные: прогноз погоды.