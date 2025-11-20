Выяснилось, где живет объявленный Интерполом в международный розыск нацист Гунько

Эсэсовец Ярослав Гунько, служивший в дивизии «Галичина», выдачи которого добивается Россия, спокойно живет в канадском городе Норт-Бей. В марте нацистский преспупник отметил свое 100-летие. Об этом со ссылкой на данные документов сообщает РИА Новости.
Семья Гунько и он сам, несмотря на возраст, активно участвует в жизни украинского сообщества Норт-Бея. В 2022 году он участвовал в проукраинских мероприятиях. А в марте этого года украинская католическая церковь Святой Марии в городе Садбери опубликовала снимки, на которых Гунько запечатлен с родными на праздновании 100-летия.
В прошлом году Канада отказала России на запрос о выдаче Российской Федерации эсэсовца Ярослава Гунько. Игорь Краснов, занимавший тогда пост генпрокурора, заявил, что этим Канада обеляет преступления нацизма на государственном уровне.
Позже Генпрокуратура РФ добилась положительного решения о включении нациста Ярослава Гунько в базу данных Интерпола.