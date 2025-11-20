Выяснилось, где живет объявленный Интерполом в международный розыск нацист Гунько

Семья Гунько и он сам, несмотря на возраст, активно участвует в жизни украинского сообщества Норт-Бея. В 2022 году он участвовал в проукраинских мероприятиях. А в марте этого года украинская католическая церковь Святой Марии в городе Садбери опубликовала снимки, на которых Гунько запечатлен с родными на праздновании 100-летия.