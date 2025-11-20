«Мы в тот момент эвакуировали раненых, я его отправил на мотоцикле сделать разведку. Мотоцикл у нас сгорел, и получилось так, что ранило человека, и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном “коне” прискакали», — приводит РИА «Новости» рассказ командира с позывным Высота.
Сам Клим отметил, что родом из Якутии и занимается эвакуацией в батальоне «Ваха». Инцидент произошёл на харьковском участке фронта.
«Меня во время эвакуации ранило на полдороги. Четыре дрона в нас прилетело по очереди: два сразу и два после. Один мотоцикл сгорел, один успели вытащить», — поделился российский военнослужащий.
Он добавил, что сначала не осознал серьёзность своих травм, включая перелом руки. Главное для него заключалось в том, чтобы вытащить товарища с ранением ноги. Боец подытожил, что российские войска «никогда не бросают своих».
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска прорвали ключевой рубеж обороны ВСУ на Донбассе. Наши военные прорвались в районе города Северск. Сначала российские бойцы установили контроль над населёнными пунктами Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска.
