Боец «Ахмата» из Якутии, раненый после атаки четырёх дронов ВСУ, спас товарища

«Мы в тот момент эвакуировали раненых, я его отправил на мотоцикле сделать разведку. Мотоцикл у нас сгорел, и получилось так, что ранило человека, и его ранило тоже. Он умудрился его с собой прихватить, на одном “коне” прискакали», — приводит РИА «Новости» рассказ командира с позывным Высота.