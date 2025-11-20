В Омске зафиксировали подорожание хлеба на 7 рублей

В ноябре 2025 года в Омской области зарегистрировали рост стоимости хлеба, хотя региональное министерство сельского хозяйства утверждает о стабильности стоимости. Поводом для обсуждения стал вопрос местной жительницы о подорожании этой продукции, а также растительного масла.
«По состоянию на 12 ноября 2025 года отпускные цены на хлеб массовых сортов к уровню 13 ноября 2024 года остались на стабильном уровне», — отреагировал министр сельского хозяйства Омской области Николай Дроф, заверив, что ситуация с ценами находится под постоянным контролем ведомства.
Официальная статистика демонстрирует следующую картину: с начала начала текущего года килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба в регионе подорожал на 7,26 рубля, достигнув средней цены 87,53 рубля. Стоимость пшеничного хлеба из муки первого и второго вортов увеличилась на 7,96 рубля и составила 106,25 рубля за кг.
На вопрос о растительном масле министр ответил, что рафинированный продукт на территории Омской области не производится.
