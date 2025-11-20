В Омске зафиксировали подорожание хлеба на 7 рублей

Официальная статистика демонстрирует следующую картину: с начала начала текущего года килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба в регионе подорожал на 7,26 рубля, достигнув средней цены 87,53 рубля. Стоимость пшеничного хлеба из муки первого и второго вортов увеличилась на 7,96 рубля и составила 106,25 рубля за кг.