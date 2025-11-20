Что жителям Башкирии нужно знать о ЕГЭ в 2026 году

Формат ЕГЭ знаком каждому школьнику. Однако в 2026 году в сложившейся системе госаттестации выпускников ожидаются некоторые изменения.
Так, с 2026 года основной период сдачи ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. Это изменение закреплено на постоянной основе и касается как Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и основного государственного экзамена (ОГЭ), рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с родителями школьников.
— Расписание экзаменов синхронизировано с решением минпросвещения России о сроках окончания учебного года. Это даст школам возможность спокойно провести последние звонки, а выпускникам — несколько дополнительных дней для подготовки. Обработка результатов будет завершена в срок, позволяющий подать документы в вузы, — отметил руководитель ведомства.
Касательно экзамена по русскому языку он отметил, что ЕГЭ по русскому языку останется единым и не будет разделен на базовый и профильный уровни.
Сохраняется и право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ. Такая возможность станет регулярной. Это позволит выпускникам исправить свои результаты в случае необходимости.
По поводу внедрения искусственного интеллекта руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что задания для ЕГЭ по-прежнему составляются экспертами, а не искусственным интеллектом. Однако ИИ используется для технических процессов, таких как определение почерков и выявление подмен личности.
Музаев также опроверг слухи о том, что регионы получают разные по сложности варианты ЕГЭ. Он заявил, что все варианты абсолютно одинаковы для всех регионов. А также ответил на волнующий многих вопрос об обязательном ЕГЭ по истории для поступающих на гуманитарные специальности.
По его словам, для нынешних 11-классников этот учебный год является переходным. Они смогут при поступлении в вуз предоставлять результаты ЕГЭ как по истории, так и по обществознанию. Обязательный экзамен по истории для поступления на гуманитарные направления будет введен с 2027 года. Поэтому сегодняшним десятиклассникам, планирующим карьеру в этой сфере, уже сейчас стоит уделить истории повышенное внимание.
Предварительное расписание ЕГЭ-2026.
Что касается обновленного расписания, то на сегодня доступен лишь проект официального приказа Минпросвещения РФ.
Примерное расписание основного периода выглядит так:
1 июня — литература, химия, история;
4 июня — русский язык;
8 июня — базовый и профильный уровни экзамена по математике;
11 июня — физика, обществознание;
15 июня — биология, иностранный язык (письменная часть), география;
Резервные дни по всем предметам предусмотрены с 22 по 25 июня. Пересдачи по одному из предметов на выбор запланированы на 8 и 9 июля.
Для тех, кто планирует сдать экзамены досрочно, они начнутся с 20 марта и продолжатся до 20 апреля.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ для тех, кто не смог пройти аттестацию или пропустил экзамены по уважительной причине, пройдет с 4 по 25 сентября.
По наблюдениям прошлых лет, как правило, проект расписания принимается без изменений и сам приказ публикуется на сайте минпросвещения в начале года.
Как получить дополнительные баллы.
Напомним, помимо результатов ЕГЭ и вступительных экзаменов, абитуриенты могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Например, в Башкирии предусмотрены «надбавки» за особые заслуги в учебе, спортивной или общественной жизни. В некоторых случаях они могут дать от 5 до 10 дополнительных баллов в зависимости от университета, рассказал министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.
«Совершенно точно преимущества в виде допбаллов получают золотые медалисты, победители и призеры олимпиад, обладатели значков ГТО и волонтеры. Более подробную информацию можно узнать уже непосредственно на сайтах вузов, которые вас интересуют», — сказал Ильдар Мавлетбердин.
Как заработать на ЕГЭ.
Помимо преференций при поступлении школьники, получившие максимальные баллы по результатам ЕГЭ, могут и заработать на своих знаниях. С 2021 года в Башкирии выпускники школ, набравшие 100 баллов, имеют право на единовременную премию в размере 150 тысяч рублей, при условии, что для поступления они выбирают республиканские вузы.
Количество премий ежегодно определяется республиканским министерством просвещения по итогам ЕГЭ и приемной кампании в вузы. При этом размер поощрительных выплат не зависит от количества стобалльных результатов у одного выпускника.
Педагоги, которые подготовили стобалльников, также получают премии в размере по 50 тысяч рублей, независимо от количества стобалльников.
Итоги ЕГЭ-2025.
Надо сказать, что из года в год выпускники Башкирии показывают отличные знания. По итогам 2024−2025 учебного года наша республика заняла второе место среди российских регионов по результатам Единого государственного экзамена.
Как правило, рейтинг регионов по результатам ЕГЭ формируется на основе нескольких критериев, таких как средний балл по каждому предмету, процент стобалльных работ
В этом году в республике значительно выросло число школьников, набравших более 60 баллов по предметам государственной итоговой аттестации. А число стобалльных работ на ЕГЭ в регионе увеличилось до 159, годом ранее было 155 стобалльников. При этом пять ребят набрали 100 баллов по двум учебным предметам, а ученик уфимского лицея № 153 Алексей Лобов впервые в республике показал отличный результат по трём дисциплинам. Такого результата добились лишь 13 ребят из всех выпускников российских школ.
Успехи школьников Башкирии не раз публично отмечал и Глава республики Радий Хабиров.
— Наши вложения в деньгах, в квадратных метрах, новом оборудовании отражаются на качестве образования. Все показатели в республике растут — количество победителей и призёров олимпиад, научных конкурсов, стобалльников по итогам ЕГЭ. Поэтому мы должны сохранить эту энергию. Будем строить новые и ремонтировать действующие школы. Будем поддерживать учителей и двигать вперёд нашу систему образования, — сказал он на традиционном августовском совещании педагогов.
Ранее сообщалось, что всего 206 584 заявления подали в этом году абитуриенты на зачисление в вузы Башкортостана. Это на четверть больше, чем в 2024 году. Кроме того, республика вошла в число лидеров по количеству заявлений, поданных в колледжи.