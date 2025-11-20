Что жителям Башкирии нужно знать о ЕГЭ в 2026 году

По его словам, для нынешних 11-классников этот учебный год является переходным. Они смогут при поступлении в вуз предоставлять результаты ЕГЭ как по истории, так и по обществознанию. Обязательный экзамен по истории для поступления на гуманитарные направления будет введен с 2027 года. Поэтому сегодняшним десятиклассникам, планирующим карьеру в этой сфере, уже сейчас стоит уделить истории повышенное внимание.