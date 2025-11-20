Ричмонд
ВККС рассмотрит дело шестерых судей по запросу Бастрыкина: в списке фигурантов — действующие и отставные судьи из пяти регионов РФ

Бастрыкин намерен завести дела против шестерых судей, запрошено согласие ВККС.

Источник: Комсомольская правда

Высшая квалификационная коллегия судей России на следующей неделе рассмотрит представление председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей. Речь идет как о действующих, так и об ушедших в отставку представителях судебной системы.

Согласно опубликованной повестке, заседания по этому вопросу запланированы на 24 и 28 ноября. В списке фигурантов — судьи из разных регионов страны: Адам Воитлев из Шовгеновского районного суда Адыгеи, Ольга Петрова, занимающая пост заместителя председателя Ленинского райсуда Курска, и бывший мировой судья из Нальчика Мухамед Темботов.

Также под рассмотрение коллегии попадут экс-председатель Смольненского районного суда Санкт-Петербурга Валерий Тарасов, действующая судья этого же суда Каринэ Голикова и судья Краснослободского райсуда Мордовии Вячеслав Круглов.

Отдельно ВККС предстоит рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Валерия Козлова, который ранее занимал должность председателя Юргомышского районного суда Курганской области.

Прежде Бастрыкин обратился с ходатайством о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Помимо прочего Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после угроз члену «Русской общины» в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Причиной стали хулиганские действия группы приезжих, которые угрожали представителям общественной организации. Один из членов «Русской общины» заснял двух приезжих, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После этого активист вызвал на место скорую и полицию, однако к нему подошли земляки заснятых на видео мужчин, угрожая представителю общественной организации.

Тем временем Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС). В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям. Фигуранты также объявлены в международный розыск и заочно арестованы.