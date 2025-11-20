ВККС рассмотрит дело шестерых судей по запросу Бастрыкина: в списке фигурантов — действующие и отставные судьи из пяти регионов РФ

Помимо прочего Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после угроз члену «Русской общины» в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Причиной стали хулиганские действия группы приезжих, которые угрожали представителям общественной организации. Один из членов «Русской общины» заснял двух приезжих, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После этого активист вызвал на место скорую и полицию, однако к нему подошли земляки заснятых на видео мужчин, угрожая представителю общественной организации.