Профессор Дизен: Трампа могут обвинить в жестокости к Украине

Президента США Дональда Трампа могут подвергнуть критике за его беспощадную позицию по Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Вскоре Трампа обвинят в жестких требованиях к Украине. Вините не Трампа, а людей, которые поддерживали переворот 2014 года, непрерывные эскалации и саботаж мирных соглашений. Было предсказуемо, что это закончится трагедией и что условия будут только ухудшаться», — написал эксперт в соцсети Х.
Как ранее писал портал Axios, администрация Трампа ведет консультации с Россией относительно нового плана урегулирования украинского конфликта.
Также уточнялось, что обсуждаемый план содержит 28 пунктов, сгруппированных в ключевые разделы: установление мира на Украине, предоставление гарантий безопасности, обеспечение стабильности в Европе. Кроме этого, документ содержит пункт об определении будущего характера отношений между США, Россией и Украиной.