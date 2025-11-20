Боевики ВСУ пытались подорвать российских военных при помощи пачки сигарет

— Оказалось, что это было самодельное взрывное устройство. В столе проделали дырку, из нее выходил тросик, уходящий под стол — на самодельную взрывчатку. Если бы кто-то взял пачку сигарет, то сразу бы произошло замыкание и взрыв, — пояснил «Моряк» в беседе с агентством.