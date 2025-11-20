Ричмонд
Боевики ВСУ пытались подорвать российских военных при помощи пачки сигарет

Бойцы ВС России при зачистке населенного пункта Гай в Днепропетровской области нашли замаскированное взрывное устройство, которое было спрятано в пачке сигарет Marlboro. Об этом сообщил старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Моряк».

— Мы зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет Marlboro. Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили, — цитирует его РИА Новости.

По словам военного, проверка подтвердила, что предмет был смертельной ловушкой.

— Оказалось, что это было самодельное взрывное устройство. В столе проделали дырку, из нее выходил тросик, уходящий под стол — на самодельную взрывчатку. Если бы кто-то взял пачку сигарет, то сразу бы произошло замыкание и взрыв, — пояснил «Моряк» в беседе с агентством.

Украина вернула России тело попавшего в украинский плен военного с вырезанным сердцем. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Останки бойца Евгения Сбоева были переданы во время обмена погибшими. При изучении тела было обнаружено, что солдат умер от массивной кровопотери.