Украинских и европейских чиновников ошеломила новость о том, что существует «тайный» план России и Соедненных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.
Европейцы и украинцы были уверены, что глава Белого дома изменил мнение о российском лидере Владимире Путине. Но выяснилось, что над документом спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф начал работать еще в конце октября.
Накануне стало известно, что США ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта.
19 ноября в Турции должна была состояться встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского и представителя Белого дома Стивена Уиткоффа. Однако американец отменил переговоры.
Позже выяснилось, что главарь киевского режима отказался обсуждать мирный план, предложенный Вашингтоном.