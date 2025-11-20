Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тайный план» по Украине шокировал Европу и Украину: этого не ожидал никто

Politico: Чиновники на Украине и в ЕС ошеломлены наличием тайного плана США и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинских и европейских чиновников ошеломила новость о том, что существует «тайный» план России и Соедненных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

Европейцы и украинцы были уверены, что глава Белого дома изменил мнение о российском лидере Владимире Путине. Но выяснилось, что над документом спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф начал работать еще в конце октября.

Накануне стало известно, что США ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта.

19 ноября в Турции должна была состояться встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского и представителя Белого дома Стивена Уиткоффа. Однако американец отменил переговоры.

Позже выяснилось, что главарь киевского режима отказался обсуждать мирный план, предложенный Вашингтоном.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше