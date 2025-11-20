В Иркутске молочные кухни обеспечивают продукцией льготников в штатном режиме. Напомним, 45 торговых точек временно прекратили работу из-за необходимости проведения перерегистрации кассовой техники. Несмотря на это, по графику продолжают выдавать бесплатное питание для детей льготной категории жителей. Это многодетные и малоимущие семьи. Также питание доставляют в образовательные учреждения.