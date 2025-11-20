В Иркутске молочные кухни обеспечивают продукцией льготников в штатном режиме. Напомним, 45 торговых точек временно прекратили работу из-за необходимости проведения перерегистрации кассовой техники. Несмотря на это, по графику продолжают выдавать бесплатное питание для детей льготной категории жителей. Это многодетные и малоимущие семьи. Также питание доставляют в образовательные учреждения.
— Реорганизация не отразится на наших клиентах. Цены на товары останутся прежними. Планируем расширять ассортимент продукции, — уточнили в руководстве «Комбината питания».
С 14 ноября идет процесс оформления необходимых документов и перерегистрация предприятия в Федеральной налоговой службе. По мере препрограммирования техники планируют открывать магазины. Магазины откроются, как только будет закончена настройка техники. Ожидается, что это произойдет ориентировочно 25 ноября.