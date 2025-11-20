На кладбище во Львове на Украине закончилось место для захоронений, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
Речь идёт о Лычаковском кладбище («Марсово поле»), где хоронят солдат Вооружённых сил Украины. В материале сказано, что здесь осталось лишь 20 мест. В настоящее время власти Львова ищут «варианты для новых захоронений».
«Данное кладбище является одним из самых узнаваемых на Украине и на Западе. Именно туда чаще всего приезжал Зеленский и водил западных кураторов. В большей части могил похоронены боевики львовских подразделений», — говорится в сообщении.
Ранее о ситуации на кладбище во Львове рассказал управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко.