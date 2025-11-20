Разные подходы к прекращению курения: доктор Мясников объяснил, что эффективнее

Существует несколько способов бросить курить — постепенно сокращая количество сигарет или полностью перестав курить сразу. Доктор Александр Мясников в беседе с KP.RU объяснил, почему полный отказ считается более эффективным.
— Резкий отказ от курения более предпочтителен, чем постепенное снижение количества выкуриваемых сигарет и затем отказ от них в намеченный заранее день. При резком отказе значительно меньше процент рецидива, — отметил Мясников.
Он подчеркнул, что курение напрямую связано с риском серьезных заболеваний. В 90% случаев рак легких развивается у курильщиков, особенно если стаж превышает 15 лет. Чем больше сигарет человек выкуривает, тем выше опасность для здоровья.
Мясников добавил, что откладывать отказ опасно. Даже после полного прекращения курения организм остается в зоне риска сердечно-сосудистых заболеваний еще 2−3 года, а онкологических — 5−6 лет. Поэтому он советует не откладывать и бросать курить сразу.