Уфимская мэрия изымает землю в Нагаево дороги ради строительства дороги

Уфимская мэрия приняла решение об изъятии двух земельных участков у собственников в селе Нагаево для муниципальных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте городского Управления земельных и имущественных отношений.
Как следует из решения, изымаемые участки расположены на улице Есенинской. Мера связана с реализацией проекта планировки и межевания территории Нагаевского шоссе, который был утвержден еще в 2020 году.
Дальнейшими действиями по изъятию будет заниматься Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. Специалистам предстоит провести оценку изымаемой недвижимости, заключить соглашения с собственниками или, в случае необходимости, обратиться в суд для принудительного изъятия.
Решение об изъятии действует в течение трех лет с момента его принятия.
