Доктор Мясников дал советы, как бросить курить и не сорваться

Отказ от курения — непростая задача, и рецидивы встречаются часто. Важно не винить себя, а извлечь урок и изменить привычки. Доктор Александр Мясников в беседе с KP.RU рассказал, как бросить курить раз и навсегда.
— Первые дни — самые тяжелые. Значит, на время откажитесь от любимого кофе или чая, а если нет — пейте как можно скорее и выходите из-за стола. На время ограничьте алкоголь. Ешьте менее обильно, избегайте острой и соленой пищи: она усиливает желание закурить! Поел — и пошел мыть посуду!, — объяснил доктор Мясников.
Врач подчеркнул, что физическая активность и смена обстановки помогают отвлечься. Спорт, путешествия или короткий отпуск снижают соблазн закурить.
— Меняйте стиль жизни, избегайте курящих компаний, старайтесь себя чем-нибудь занять, чтобы как-то отвлечь от мысли: «Закурю последний раз, от одной сигареты вреда не будет…» Будет, и еще какой! Займитесь спортом, возьмите отпуск наконец, чтобы уехать от рутины, которая только и напоминает о времени, когда вы курили, — подчеркнул врач.
Напомним, Юрий Николаев, Сергей Бондарчук и Иосиф Бродский стали жертвами курения. По словам Мясникова, рак легких в 90% случаев развивается у курильщиков, особенно при стаже более 15 лет.