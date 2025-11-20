В поселке Ростовка под Омском завершили основные работы по ремонту газопровода

Утром 20 ноября рабочие завершили ключевой этап ремонта газопровода в поселке Ростовка. Напомним, 18 ноября разгерметизация объекта вызвала возгорание. Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам не возникло.
«В поселке Ростовка Омского района проведены основные работы по замене трубопровода на участке магистрального газопровода, где произошла авария», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Специалисты уже приступили к заключительному этапу — рабочие начали продувать и опрессовывать трубопровод. После успешного завершения испытаний будет осуществлен пуск газа.
