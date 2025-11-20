Ричмонд
Трамп заявил, что опубликованные файлы Эпштейна вскроют правду о Билле Клинтоне

Рассекреченные файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна раскроют правду о деятельности экс-президента США Билла Клинтона и других демократов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Рассекреченные файлы скандального финансиста Джеффри Эпштейна раскроют правду о деятельности экс-президента США Билла Клинтона и других демократов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Эпштейн поддерживал Демократическую партию и часто делал пожертвования либеральным политикам.

В перечне указанных политических деятелей также оказался лидер Демпартии Хаким Джеффрис, который, как утверждает Трамп, просил деньги у Эпштейна даже после предъявленных ему обвинений.

— (Джеффри Эпштейн, — прим. «ВМ») был глубоко связан со многими хорошо известными демократами, такими как Билл Клинтон, который путешествовал на его самолете 26 раз, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ночью 20 ноября глава Белого дома подписал законопроект, в рамках которого материалы дела Джеффри Эпштейна будут рассекречены. Согласно слухам, в данных файлах якобы содержатся доказательства о связях Трампа с финансистом. Законопроект подписали в Белом доме.

Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала часть рассекреченных файлов дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.

