Смертельное ДТП с пешеходом произошло в Ростовской области

В Мясниковском районе Ростовской области на трассе произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход. Инцидент случился на автодороге Р-280 «Новороссия» вечером 19 ноября. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Согласно предварительной информации, 47-летняя женщина за рулем иномарки Lexus RX300 двигалась по левой полосе. В Мясниковском районе она сбила 74-летнего мужчину.
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, преодолев барьерное ограждение. Он появился перед автомобилем слева направо, слишком близко к движущемуся транспорту. Кроме того, в темное время суток на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. В результате наезда пенсионер скончался на месте до приезда медиков.
В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Региональная Госавтоинспекция обращает внимание, что использование световозвращателей в темное время суток существенно повышает видимость пешеходов для водителей и помогает снизить риск аварий на дорогах.
