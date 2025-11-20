Смертельное ДТП с пешеходом произошло в Ростовской области

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, преодолев барьерное ограждение. Он появился перед автомобилем слева направо, слишком близко к движущемуся транспорту. Кроме того, в темное время суток на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. В результате наезда пенсионер скончался на месте до приезда медиков.