Politico: Чиновники из Украины и Европы ошеломлены мирным планом США по Украине

Чиновники из Украины и Европы были ошеломлены, когда узнали о появлении нового плана Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Издание подчеркивает, что специальный посланник президента США по украинскому вопросу Стив Уиткофф начал работу над мирным планом еще в конце октября, после того как встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Их встреча прошла в Майами.

По информации источников газеты, еще тогда многие западные и украинские высокопоставленные политики начали переживать из-за того, что Вашингтон может принять требования Москвы, передает ТАСС со ссылкой на материал.

С похожей риторикой выступила и другая газета — Financial Times. По информации ее источников, чиновники на Украине раскритиковали предлагаемый Соединенными Штатами план по решению украинского конфликта, отметив, что он не будет реализован без внесения в него значительных изменений.

Согласно данным от портала Axios, который имеет ряд источников в Белом доме, новый план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию военного конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией Российской Федерации. Причем в Херсонской и Запорожской областях, где также идут бои, нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены.

