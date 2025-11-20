Зимы ждать не стоит: россиянам рассказали о погоде в начале декабря

Синоптик обратил внимание на аномалию, зафиксированную 18 ноября, когда в Москве установилась экстремально теплая погода, невиданная с 1940 года. По его словам, температурные рекорды в тот день также были побиты в Рязанской области, Поволжье, Саранске и Чебоксарах. Причиной столь необычного потепления Вильфанд назвал воздушные массы, пришедшие не просто с юга, а непосредственно с севера Африканского континента.