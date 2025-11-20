Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зимы ждать не стоит: россиянам рассказали о погоде в начале декабря

Синоптик Вильфанд призвал россиян не ждать зимней погоды в начале декабря.

Источник: Комсомольская правда

Жителям центральной России не стоит ожидать прихода привычной зимней погоды в первой декаде декабря. Такой прогноз в беседе с Lenta.ru дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пояснив, что точные предсказания возможны лишь на 6−7 суток вперед.

Синоптик обратил внимание на аномалию, зафиксированную 18 ноября, когда в Москве установилась экстремально теплая погода, невиданная с 1940 года. По его словам, температурные рекорды в тот день также были побиты в Рязанской области, Поволжье, Саранске и Чебоксарах. Причиной столь необычного потепления Вильфанд назвал воздушные массы, пришедшие не просто с юга, а непосредственно с севера Африканского континента.

«По отношению к норме теплая погода сохранится до конца этой недели и даже в начале следующей. То есть ночью — небольшие отрицательные значения температуры, днем — небольшие положительные. Будут выпадать осадки, ну и мокрый снежок. Поэтому пока зимней погоды нет», — констатировал эксперт.

При этом Вильфанд призвал не удивляться отсутствию снега. Он напомнил, что за последние три десятилетия устойчивый снежный покров в Подмосковье мог формироваться как в начале второй половины ноября, так и лишь к середине января.

Ранее Вильфанд заявил, что РФ ждет очередная аномалия. Метеоролог предсказал много оттепелей этой зимой, но будут и морозы ниже −20 градусов.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше