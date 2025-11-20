Зимы ждать не стоит: россиянам рассказали о погоде в начале декабря

Жителям центральной России не стоит ожидать прихода привычной зимней погоды в первой декаде декабря. Такой прогноз в беседе с Lenta.ru дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пояснив, что точные предсказания возможны лишь на 6−7 суток вперед.
Синоптик обратил внимание на аномалию, зафиксированную 18 ноября, когда в Москве установилась экстремально теплая погода, невиданная с 1940 года. По его словам, температурные рекорды в тот день также были побиты в Рязанской области, Поволжье, Саранске и Чебоксарах. Причиной столь необычного потепления Вильфанд назвал воздушные массы, пришедшие не просто с юга, а непосредственно с севера Африканского континента.
«По отношению к норме теплая погода сохранится до конца этой недели и даже в начале следующей. То есть ночью — небольшие отрицательные значения температуры, днем — небольшие положительные. Будут выпадать осадки, ну и мокрый снежок. Поэтому пока зимней погоды нет», — констатировал эксперт.
При этом Вильфанд призвал не удивляться отсутствию снега. Он напомнил, что за последние три десятилетия устойчивый снежный покров в Подмосковье мог формироваться как в начале второй половины ноября, так и лишь к середине января.
Ранее Вильфанд заявил, что РФ ждет очередная аномалия. Метеоролог предсказал много оттепелей этой зимой, но будут и морозы ниже −20 градусов.