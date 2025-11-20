Ричмонд
В Японии выступили против пересмотра безъядерных принципов

Организация «Нихон Хиданкё» заявила, что дискуссия о возможном пересмотре безъядерных принципов создаёт дополнительные риски для Японии.

Источник: Аргументы и факты

Японская Конфедерация ассоциаций пострадавших от атомных и водородных бомбардировок «Нихон Хиданкё» выразила решительный протест против возможного пересмотра трёх безъядерных принципов страны. Об этом пишет агентство Киодо, ссылаясь на официальное заявление организации.

По мнению «Нихон Хиданкё», любая дискуссия о пересмотре принципов «не производить, не обладать и не размещать ядерное оружие» подрывает многолетнюю государственную политику и создаёт новые угрозы для безопасности населения Японии.

«Мы решительно протестуем против начала обсуждения пересмотра, который отменяет прежнюю позицию правительства. Пострадавшие не могут позволить осуществить ввоз ядерного оружия в Японию, превращения нашей страны в базу для ядерной войны или в потенциальную цель ударов», — говорится в заявлении, процитированном агентством.

В организации также подчёркивается, что полная ликвидация ядерного оружия остаётся насущной и безотлагательной задачей для всего человечества.

Ранее сообщалось, что глава японского правительства Санаэ Такаити начала рассматривать вопрос о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру трёх неядерных принципов.