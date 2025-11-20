Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения

Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо» возле Ялты, была обнаружена спустя двое суток на скалах в труднодоступном месте. Оказалось, что кошка после падения смогла выплыть из штормящего моря на берег. Подняли кошку альпинисты ялтинского отряда «Крым-Спас» МЧС Крыма.