Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения

«С Мусей все хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живет полноценной кошачью жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», — сказала Власенко.
По ее словам, кошка любит много времени проводить на улице, а погреться приходит в дом.
Кошка Муся, которую 23 февраля посетитель скинул в море с 40-метровой высоты смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо» возле Ялты, была обнаружена спустя двое суток на скалах в труднодоступном месте. Оказалось, что кошка после падения смогла выплыть из штормящего моря на берег. Подняли кошку альпинисты ялтинского отряда «Крым-Спас» МЧС Крыма.
Сбросивший кошку мужчина был задержан спустя сутки в Джанкое, им оказался уроженец Петербурга. Он признал, что совершил этот поступок. Заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, ему назначили медицинское освидетельствование.