«СВ»: Украина вернула из плена тело российского бойца без сердца

Киевский режим в рамках процедуры обмена вернул России тело попавшего в украинский плен военнослужащего ВС РФ, после осмотра выяснилось, что у бойца было вырезано сердце, написал Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
В публикации отмечается, что военный скончался от кровопотери. Личность бойца удалось установить по отпечаткам пальцев. На теле в области сердца нашли застарелый хирургический разрез, который указывает на извлечение внутреннего органа.
«Киевский режим может сколько угодно вопить про Женевскую конвенцию, но вышеописанные факты говорят о том, что мы воюем с настоящим зверьём, у которого от человеческого не осталось ничего от слова совсем», — говорится в публикации.
Напомним, в феврале в официальном Telegram-канале военных следственных органов СК РФ «Военслед» сообщалось, что вернувшиеся из украинского плена российские военные рассказали, что подвергались издевательствам и пыткам со стороны ВСУ. Бойцы ВС России заявили, что представители украинских формирований применяли к ним физическое насилие.