В Уфе стартовала неделя проверок пассажирских автобусов

Мероприятие проводит Госавтоинспекция.

Источник: Аргументы и факты

В Уфе стартовала неделя профилактических проверок в сфере пассажирских перевозок. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии, полиция усилит контроль за соблюдением правил безопасности на дорогах водителями автобусов.

Особое внимание автоинспекторы уделят техническому состоянию транспортных средств и как водители соблюдают режим труда и отдыха.

«Водители автобусов обязаны осознавать свою высокую ответственность за жизни и здоровье людей, находящихся в их транспорте. Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, так как наши усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей», — прокомментировали в ГАИ.

Профилактическое мероприятие продлится до 26 ноября.