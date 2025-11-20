В Уфе стартовала неделя проверок пассажирских автобусов

В Уфе стартовала неделя профилактических проверок в сфере пассажирских перевозок. Как сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии, полиция усилит контроль за соблюдением правил безопасности на дорогах водителями автобусов.
Особое внимание автоинспекторы уделят техническому состоянию транспортных средств и как водители соблюдают режим труда и отдыха.
«Водители автобусов обязаны осознавать свою высокую ответственность за жизни и здоровье людей, находящихся в их транспорте. Призываем пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, так как наши усилия направлены на сохранение жизни и здоровья людей», — прокомментировали в ГАИ.
Профилактическое мероприятие продлится до 26 ноября.