Звезда индийского кино Камини Каушал скончалась на 99-м году жизни

Звезда индийского кино Камини Каушал умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщило издание The Times of India со ссылкой на источники, приближенные к семье артистки.

— Новость подтвердил друг семьи Санджай Нараин, который сообщил, что культовая актриса «скончалась поздно вечером в четверг» и ей исполнилось бы 99 лет в феврале, — говорится в публикации.

Актриса дебютировала в кино в 1946 году: она снялась в работе Четана Ананда «Нича Нагар», получившей Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Далее последовали роли в фильмах «Надежда Ке Паар», «Зидди», «Шабнам» и «Тюремщик», которые принесли ей известность.

При этом сама Каушал признавалась, что изначально не хотела становиться актрисой: по ее словам, она считала киноиндустрию не самым подходящим для девушек местом.

Артистка несколько раз заявляла о желании закончить актерскую карьеру, но иногда возвращалась на большие экраны. Последним фильмом актрисы стал «Ченнайский экспресс», вышедший в 2022 году.