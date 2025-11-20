Ричмонд
Синоптик Вильфанд: В начале декабря зимней погоды в центральной России не будет

С учетом возможности относительно точно прогнозировать погоду только на ближайшие 6−7 дней, пока можно сказать, что в начале декабря привычной зимней погоды не будет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что 18 ноября в столице зафиксировали экстремально теплую для этого времени погоду. В тот день столбики термометров побили рекорд 1940-го года. При этом новые рекорды были установлены и в Рязанской области, и на Волге, и в Саранске. Причиной стал воздух, который приходил в Россию с севера Африки.

— По отношению к норме теплая погода сохранится до конца этой недели и даже в начале следующей. То есть ночью — небольшие отрицательные значения температуры, днем — небольшие положительные. В субботу и ночью, и днем прогнозируется температура выше нуля. Поэтому условий для сильных снегопадов не существует. Будут выпадать осадки, ну и мокрый снежок. Поэтому пока зимней погоды нет, — отметил Вильфанд.

Кроме того, он напомнил, что за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января. Поэтому удивляться тому, что в Москве до сих пор не выпал полноценный снег, не стоит, пишет Lenta.ru.

В четверг, 20 ноября, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2−0 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 4−2 градусов мороза.

