В Башкирии один из самых дорогих в ПФО минимальных наборов продуктов

В Башкирии в минувшем октябре стоимость минимального набора продуктов питания составила 6 473 рубля в месяц на одного человека. Этот показатель, по данным Башстата, превышает среднюю стоимость по Приволжскому федеральному округу, равную 6 349 рублям.
Цена минимального продуктового набора в республике, сообщают аналитики, выросла на 49 рублей по сравнению с сентябрем текущего года. При этом в целом по России аналогичный набор продуктов оценивается в 7 232 рубля.
Среди регионов ПФО Башкирия занимает третье место по стоимости минимального продуктового набора после Пермского края (6 972 рубля) и Самарской области (6 496 рублей). Республика опережает все остальные субъекты округа, включая Татарстан. Самая низкая стоимость набора зафиксирована в Мордовии — 5 864 рубля.
