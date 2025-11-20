Реклама электронных сигарет может оказаться под запретом в Беларуси. Об этом сообщила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Подробности пишет БелТА.
По ее словам, законопроект проходит ряд согласований, в нем есть уже ряд позиций, ужесточающих регулирование.
— Например, в дополнение к запрету рекламы жидкостей, табачных изделий добавился запрет рекламы самих устройств. Сейчас реклама устройства есть везде, — подчеркнула завотделением.
Ольга Бартман отметила, что намерены также расширить перечень мест, где запрещено курить. Она пояснила, что есть две категории таких мест. Одна — где курить полностью запрещено, а вторая — где запрещено, однако за исключением мест, которые специально созданы для курения.
— В первую категорию на данном этапе в проект закона внесено крыльцо многоквартирных жилых домой и общежитий, — обратила внимание Бартман.
Тем временем депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси.
Ранее белорусский юрист предупредила о штрафах до 168 рублей за курение на остановках.
Кроме того, МВД сообщило, что ответственность за покупку вейпа несовершеннолетнему может появиться в Беларуси.