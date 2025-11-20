Дончан предупредили о тумане и дождях в Ростовской области 20 ноября

Что касается температурного режима, то показатели будут разниться в зависимости от территории. В северной половине области ночью столбики термометров покажут 3…8 градусов тепла, а при прояснениях возможны слабые заморозки до −2°. Днем воздух прогреется до 4…9 градусов, в некоторых местах — до 13 градусов. На юге региона ночью ожидается 7…12 градусов, а дневная температура составит 12…17 градусов.