Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончан предупредили о тумане и дождях в Ростовской области 20 ноября

В Ростовской области 20 ноября прогнозируют до +17 градусов и дожди.

Источник: Комсомольская правда

Ростовской области в четверг, 20 ноября, ожидаются туман и дождь. Соответствующий прогноз погоды опубликовал донской главк МЧС.

Согласно данным ведомства, в течение дня небо будет покрыто облаками с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах региона прогнозируется туман.

Погоду будет формировать западный и северо-западный ветер, который постепенно перейдет на северо-восточный и восточный. Его скорость составит 6−11 м/с, а в ночные часы местами возможны порывы до 12−14 м/с.

Что касается температурного режима, то показатели будут разниться в зависимости от территории. В северной половине области ночью столбики термометров покажут 3…8 градусов тепла, а при прояснениях возможны слабые заморозки до −2°. Днем воздух прогреется до 4…9 градусов, в некоторых местах — до 13 градусов. На юге региона ночью ожидается 7…12 градусов, а дневная температура составит 12…17 градусов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.