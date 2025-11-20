Дончан предупредили о тумане и дождях в Ростовской области 20 ноября

Ростовской области в четверг, 20 ноября, ожидаются туман и дождь. Соответствующий прогноз погоды опубликовал донской главк МЧС.
Согласно данным ведомства, в течение дня небо будет покрыто облаками с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах региона прогнозируется туман.
Погоду будет формировать западный и северо-западный ветер, который постепенно перейдет на северо-восточный и восточный. Его скорость составит 6−11 м/с, а в ночные часы местами возможны порывы до 12−14 м/с.
Что касается температурного режима, то показатели будут разниться в зависимости от территории. В северной половине области ночью столбики термометров покажут 3…8 градусов тепла, а при прояснениях возможны слабые заморозки до −2°. Днем воздух прогреется до 4…9 градусов, в некоторых местах — до 13 градусов. На юге региона ночью ожидается 7…12 градусов, а дневная температура составит 12…17 градусов.
