Пчелы 890 раз ужалили мужчину в Индии

Рой пчел атаковал и ужалил 890 раз 62-летнего Нирмала Дутта в индийском городе Дургапур. Как сообщает The Times of India, до выхода на пенсию Дутта работал директором школы.
Инцидент произошел, когда он ехал на мотоцикле со своим сыном. Сначала одна пчела ужалила сына пенсионера, затем Дутта остановил мотоцикл и снял шлем. Тогда на него накинулся весь рой.
Пчелы облепили голову пенсионера и начали его жалить. Как выяснилось позже, его ужалили не менее 890 раз. Позже насекомые попытались атаковать сына, который начал убегать и звать на помощь.
На место прибыли правоохранители, который подошли к пострадавшим, накрывшись одеялами. Их вывели в безопасное место и отвезли в больницу. Врачам не удалось спасти пенсионера, а сына выписали спустя несколько дней, сообщается в публикации.
Незадолго до этого в Бразилии трагический инцидент унес жизни женщины и ее отца после того, как они случайно столкнулись с ульем в аварии.
Ранее в Китае семилетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли после того, как их ужалили сотни ос. Судмедэксперты установили, что мальчика ужалили более 300 раз, а девочку — около 700.