У казахстанских детей стали чаще выявлять проблемы со здоровьем

Сравнивать результаты профилактических осмотров детей в разных регионах мы можем только в том, что касается относительных данных. Для этого Министерство здравоохранения РК использует такой индикатор, как количество выявленных случаев на 1 тыс. осмотренных детей. Например, что касается проблем со зрением, в прошлом году в Казахстане показатель составил 11,3 на 1 тыс. человек. При этом в 10 из 20 регионов страны он был больше, чем в среднем по РК, и порой намного. Например, в Атырауской области количество выявленных проблем со зрением у детей составило 32,6 на 1 тыс. человек, в Карагандинской — 27,2, в Кызылординской — 24,6. В то же время в отдельных южных областях таких случаев было куда меньше: в Жамбылской — 3,3, в Алматинской — 4,2 на 1 тыс. человек.