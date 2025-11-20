У казахстанских детей стали чаще выявлять проблемы со здоровьем

Сразу оговоримся: это происходит потому, что детей в принципе становится больше. Если же рассматривать относительные данные, доля тех, у кого медики во время профосмотров заподозрили отклонения от нормы, по многим категориям с годами осталась прежней или уменьшилась.
Начнём с того, что в стране в целом стало больше детей, которые проходят профилактические осмотры. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в прошлом году в медицинских учреждениях прошли проверку здоровья 5,1 млн граждан в возрасте до 14 лет. С 2021 года общая выборка тех, кого родители водили на профосмотры, ежегодно росла на 0,3%-6%.
Какие-либо отклонения от нормы по итогам 2024 года были выявлены у 104,9 тыс. детей, или у 2,1% от общей численности осмотренных. Более половины из них составили маленькие казахстанцы, у которых обнаружились проблемы со зрением: 57,9 тыс. человек. Это одна из тех категорий заболеваний, выявляемость в которых за последние несколько лет снизилась. В прошлом году в сравнении с 2019-м она стала меньше на 18,7%. Меньше стало и детей, у которых во время профосмотров были выявлены сколиоз и нарушения осанки.
При этом численность маленьких казахстанцев, у которых обнаружились понижение остроты слуха и дефекты речи, увеличилась. Например, в прошлом году нарушение остроты слуха было выявлено у 9,5 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Это на 37,7% больше, чем в 2019-м. Численность несовершеннолетних с дефектами речи, обнаруженными во время профилактического осмотра, выросла на 21,1%, до 17,2 тыс. человек.
Сравнивать результаты профилактических осмотров детей в разных регионах мы можем только в том, что касается относительных данных. Для этого Министерство здравоохранения РК использует такой индикатор, как количество выявленных случаев на 1 тыс. осмотренных детей. Например, что касается проблем со зрением, в прошлом году в Казахстане показатель составил 11,3 на 1 тыс. человек. При этом в 10 из 20 регионов страны он был больше, чем в среднем по РК, и порой намного. Например, в Атырауской области количество выявленных проблем со зрением у детей составило 32,6 на 1 тыс. человек, в Карагандинской — 27,2, в Кызылординской — 24,6. В то же время в отдельных южных областях таких случаев было куда меньше: в Жамбылской — 3,3, в Алматинской — 4,2 на 1 тыс. человек.
Стоит отметить: некоторые регионы демонстрировали повышенные показатели по всем четырём группам заболеваний, выявляемых во время профосмотров (пониженной остроте слуха, пониженной остроте зрения, сколиозу и нарушениям осанки). К ним можно отнести Западно-Казахстанскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области, а также Астану. Меньше всего случаев каких-либо нарушений здоровья у детей было зафиксировано в Туркестанской области. Однако это вряд ли можно считать хорошим результатом. Более объясним был бы противоположный итог: регион имеет рекордную численность сельского детского населения и невысокий уровень достатка семей, а из-за отдалённости от городов большая часть родителей не могут регулярно возить детей из аулов в городские детские поликлиники для прохождения профилактических осмотров. Поэтому не исключено, что низкий уровень выявляемости сопряжён и с небольшой долей детей, прошедших через профосмотры в принципе.
Перейдём к хорошим новостям. В последние несколько лет в стране уменьшилось количество впервые установленных диагнозов у детей в возрасте до 14 лет. Так, в 2024 году в Казахстане насчитывалось 3,9 млн случаев, когда у казахстанцев этой возрастной категории было впервые выявлено то или иное заболевание. В сравнении с 2019-м количество таких случаев сократилось на 15,2%.
Ощутимо меньше стало количество обнаруживаемых у детей до 14 лет болезней органов дыхания (на 22,5%, до 2,2 млн случаев), заболеваний крови (на 46%, до 98,9 тыс. случаев) и болезней кожи (на 12,7%, до 194,1 тыс. случаев). В то же время увеличилось количество впервые выявленных заболеваний уха (на 19,5%), болезней костно-мышечной системы (на 10,9%) и нервной системы (на 6,8%).
Если же рассматривать ситуацию в целом, а не только в абсолютных числах, общая заболеваемость казахстанцев в возрасте до 14 лет за последние несколько лет снизилась. Так, согласно данным БНС, в 2019 году на каждых 100 детей этой возрастной группы приходилось 87,1 случая постановки какого-либо диагноза. В прошлом году этот показатель уменьшился до 66,9. То есть спустя пять лет всё меньше детей имеют какие-либо заболевания.
Одной из возможных причин такого результата может быть внедрение скрининговых программ в более раннем возрасте, увеличение охвата и рост качества услуг в здравоохранении. К примеру, после того как в систему высшего образования Казахстана вернули институт педиатрии, в стране стало больше детских врачей. В итоге, если ещё в 2021-м обеспеченность маленьких пациентов педиатрами (включая неонатологов) составляла 0,55 на 1 тыс. человек, то по итогам прошлого года показатель вырос до 0,7.
Данные по обеспеченности детского населения врачами-педиатрами публикует Министерство здравоохранения РК. Региональный разрез показывает, что за три года в 15 из 20 регионов страны этот показатель вырос. При этом в отдельных областях рост был весьма заметным: в Атырауской области — с 0,21 до 0,4, в Алматы — с 0,81 до 1,16. Единственным регионом, где обеспеченность маленьких казахстанцев педиатрами уменьшилась, стала Мангистауская область.