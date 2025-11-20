В России подсчитали, во сколько США обойдутся планы Трампа конфисковать активы России

Конфискация российских активов обойдется Соединенным Штатам Америки примерно в 6,6 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные национальных статистических служб сообщает РИА Новости.
Согласно данным агентства, именно во столько оценивается объем американских прямых инвестиций в российскую экономику по итогам прошлого года.
Ранее Бюджетное управление Конгресса США допустило, что администрация президента Дональда Трампа может конфисковать половину замороженных суверенных активов России в период с 2026 по 2028 год. Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда долларов из общего объема средств под американской юрисдикцией, оцениваемого в 5 миллиардов.
После этого министр финансов Антон Силуанов, комментируя возможные недружественные шаги западных стран заявил, что Россия подготовила пакет ответных мер на случай конфискации своих активов за рубежом..