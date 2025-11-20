Ричмонд
Леонид Дмитриченко стал тренером по физподготовке новосибирской ХК «Сибирь»

Опытный специалист, работавший в ведущих клубах КХЛ, пополнил тренерский штаб новосибирской команды.

Источник: Om1 Новосибирск

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил о назначении на должность тренера по физической подготовке Леонида Дмитриченко. Новый специалист обладает солидным опытом работы в Континентальной хоккейной лиге.

Леонид Александрович на протяжении многих лет отвечал за общефизическую подготовку игроков в таких клубах, как «Витязь», ХК «Сочи» и московское «Динамо». В его послужном списке также значится работа с рижским «Динамо», магнитогорским «Металлургом» и московским «Спартаком». Помимо тренерской деятельности, Дмитриченко является серебряным призёром Чемпионата России и КХЛ, а также мастером спорта по лёгкой атлетике.

«Добро пожаловать!», — говорится в сообщении телеграм-канала ХК «Сибирь».