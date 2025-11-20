Леонид Дмитриченко стал тренером по физподготовке новосибирской ХК «Сибирь»

Леонид Александрович на протяжении многих лет отвечал за общефизическую подготовку игроков в таких клубах, как «Витязь», ХК «Сочи» и московское «Динамо». В его послужном списке также значится работа с рижским «Динамо», магнитогорским «Металлургом» и московским «Спартаком». Помимо тренерской деятельности, Дмитриченко является серебряным призёром Чемпионата России и КХЛ, а также мастером спорта по лёгкой атлетике.