Рияд-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с 4 медалями

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистанцы в очередной соревновательный день Исламиады-2025 завоевали 4 награды, сообщает пресс-служба НОК.

«В Саудовской Аравии подошел к концу еще один соревновательный день VI Игр исламской солидарности. В течение дня наши спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль», — говорится в сообщении.

Победители:

Золото.

Актенге Кеунимжаева (женская борьба, до 50 кг).

Серебро.

Шохида Ахмедова (женская борьба, до 53 кг).

Лидия Подцепкина (легкая атлетика, бег на 100 метров с барьерами).

Бронза.

Зухриддин Кодиров (фехтование, сабля).

Сегодня представители Узбекистана выступят в состязаниях по легкой атлетике, пара легкой атлетике, джиу-джитсу, спортивной борьбе, фехтованию и гандболу.

VI Игры Исламской солидарности проходят в Эр-Рияде с 7 по 21 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.