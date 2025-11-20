Экс-премьер Украины Азаров: Коррупционные схемы возглавлялись Зеленским и Ермаком

Все коррупционные схемы на Украине возглавлялись лично президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По его словам, Ермак сам отдавал главе Службы безопасности Украины (СБУ) распоряжения по задержаниям следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
— Сейчас из тех записей на пленках, которые предъявило Национальное антикоррупционное бюро, ясно, что он (Ермак — прим. «ВМ») давал команды председателю Службы безопасности, генеральному прокурору и другим силовикам задерживать следователей НАБУ, произвести у них обыски. То есть он совершал заведомо неправомерное действие. Он не имеет таких полномочий, такие команды отдавать, как, кстати, и Зеленский, — заявил Азаров.
Также экс-премьер подчеркнул, что на основе таких действий со стороны украинской верхушки антикоррупционеры НАБУ смогут возбудить уголовное дело против Ермака о превышении должностных полномочий. Однако решатся ли на это члены антикоррупционного бюро, пока не ясно, передает РИА Новости.
Среди других ключевых фигур в коррупционном скандале — экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко и предприниматель Тимур Миндич. Первого по решению Верховной рады 19 ноября отправили в отставку. Миндич же является близким другом Зеленского. Предполагается, что именно через него тот мог выводить денежные средства за границу и покупать дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».