Экс-премьер Украины Азаров: Коррупционные схемы возглавлялись Зеленским и Ермаком

Среди других ключевых фигур в коррупционном скандале — экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко и предприниматель Тимур Миндич. Первого по решению Верховной рады 19 ноября отправили в отставку. Миндич же является близким другом Зеленского. Предполагается, что именно через него тот мог выводить денежные средства за границу и покупать дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».