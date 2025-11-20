Лувр объявил тендер на работы по повышению безопасности

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых — тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Прокурор Парижа Лор Бекко сообщила, что в рамках расследования ограбления были задержаны семь подозреваемых. Четверым из них предъявили обвинения, троих отпустили на свободу.