Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 20 ноября 2025:
1. Мне очень стыдно за власть в Молдове: Объявили день траура в связи с кончиной Илие Илашку, а на могилу знаменитого кинорежиссера Николая Гибу никто из власть имущих не пришел, даже цветочка на могилу пожалели.
2. Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности.
3. Доживем до жаркой пятницы: Арктический циклон шагает по Молдове, но уже в пятницу нас ждут невероятные накануне зимы +18 градусов.
4. Программа «европейское село» в Молдове: Закрытые школы, опустевшие дома, разбитые дороги — почему власти так старательно дискредитируют ЕС.
5. «Хотим независимую экспертизу за рубежом»: Семья Кучук не исключает возможности эксгумации тела их дочери Андреи, погибшей в одном из ночных клубов Кишинева.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.
Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).
Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.
Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).
Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».
И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).