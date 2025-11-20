Минэкономики присвоило статус бизнес-школы сразу трем учебным заведениям

Приказом министра экономики Юрия Чеботаря было утверждено решение, связанное с присвоением статуса бизнес-школы еще трем учреждениям образования. В частности, заместитель министра экономики Елена Болигатова вручила свидетельство свидетельства ректору Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Татьяне Мельниковой.