Минэкономики присвоило статус бизнес-школы сразу трем учебным заведениям

Минэкономики Беларуси присвоило статус бизнес-школы еще трем учебным заведениям.

Источник: Комсомольская правда

Минэкономики присвоило статус бизнес-школы сразу трем учебным заведениям. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства экономики.

Приказом министра экономики Юрия Чеботаря было утверждено решение, связанное с присвоением статуса бизнес-школы еще трем учреждениям образования. В частности, заместитель министра экономики Елена Болигатова вручила свидетельство свидетельства ректору Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Татьяне Мельниковой.

Свидетельство также получили первый проректор Белорусского государственного экономического университета Татьяна Садовская, а также заместитель директора по учебной работе и образовательным инновациям Института бизнеса Белорусского государственного университета Алексей Кривко-Красько.

Напомним, что Минэкономики присвоило статус первой бизнес-школы Академии управления при президенте Беларуси.

Ранее Академия образования сказала про новый дневник для школьников в Беларуси.

Тем временем вступительная кампания снова началась в ряд вузов Беларуси в ноябре 2025.