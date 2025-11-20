Минэкономики присвоило статус бизнес-школы сразу трем учебным заведениям. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства экономики.
Приказом министра экономики Юрия Чеботаря было утверждено решение, связанное с присвоением статуса бизнес-школы еще трем учреждениям образования. В частности, заместитель министра экономики Елена Болигатова вручила свидетельство свидетельства ректору Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Татьяне Мельниковой.
Свидетельство также получили первый проректор Белорусского государственного экономического университета Татьяна Садовская, а также заместитель директора по учебной работе и образовательным инновациям Института бизнеса Белорусского государственного университета Алексей Кривко-Красько.
Напомним, что Минэкономики присвоило статус первой бизнес-школы Академии управления при президенте Беларуси.
