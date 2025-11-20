Хирург с семьей переехал с юга в Павлодар и стал получать отказ за отказом, но добился своего

В декабре 2024 года Карьерный центр отказался принимать у мужчины документы, заявив, что квоты на год уже распределены. В январе, феврале и марте 2025 года переселенец, получив регистрацию в Павлодаре, снова пытался подать документы, однако ему вновь отказали — теперь из-за перехода на электронную подачу через миграционный веб-портал. При подаче онлайн заявление также не приняли: система не позволяла подать заявку человеку, уже зарегистрированному в Павлодарской области.