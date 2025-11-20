Хирург с семьей переехал с юга в Павлодар и стал получать отказ за отказом, но добился своего

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, в сентябре 2024 года житель южного региона переехал с семьей в Павлодар и устроился хирургом в одно из медицинских учреждений города. В Карьерном центре ему выдали список документов для включения в региональную квоту переселенцев, среди требований значилась павлодарская регистрация по месту жительства. Включение в квоту дает право на получение материальной помощи согласно Социальному кодексу.
В декабре 2024 года Карьерный центр отказался принимать у мужчины документы, заявив, что квоты на год уже распределены. В январе, феврале и марте 2025 года переселенец, получив регистрацию в Павлодаре, снова пытался подать документы, однако ему вновь отказали — теперь из-за перехода на электронную подачу через миграционный веб-портал. При подаче онлайн заявление также не приняли: система не позволяла подать заявку человеку, уже зарегистрированному в Павлодарской области.
Получив повторные отказы, заявитель обратился в суд. Суд установил, что Карьерный центр неверно истолковал нормы Правил, регулирующих выплаты переселенцам, и требование о наличии местной регистрации являлось излишним и не соответствовало закону. Суд пришел к выводу, что требование документов, не предусмотренных законодательством и Правилами, а также отсутствие технической возможности подачи заявления через веб-портал не могут служить основанием для отказа в предоставлении льгот.
Суд также учел, что истец переехал из густонаселенного региона, выбрал Павлодарскую область и работает там оперирующим хирургом, выполняя социально значимую работу. В итоге суд обязал административный орган включить мужчину в региональную квоту приема переселенцев с октября 2024 года и признал за ним право на получение материальной помощи с той же даты.
Кроме того, суд вынес в адрес уполномоченного органа частное определение о принятии мер в отношении должностных лиц, допустивших нарушение прав заявителя. Руководителя Карьерного центра привлекли к дисциплинарной ответственности. Решение суда уже вступило в законную силу.