Молодой парень на «Опеле» сбил пешехода: 55-летний житель Башкирии скончался

В Башкирии Opel Zafira сбил насмерть пешехода.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 19 ноября, в Караидельском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 22-летний водитель Opel Zafira сбил на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте на улице Мира в селе Караидель.

Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, 55-летний местный житель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

Севастьянов обратился к пешеходам с призывом соблюдать правила безопасности: не выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом, всегда убеждаться в безопасности перехода, оценивая скорость и расстояние до автомобилей. Он также рекомендовал использовать регулируемые, подземные и надземные пешеходные переходы, где это возможно, и носить световозвращающие элементы в темное время суток.

