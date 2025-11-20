Молодой парень на «Опеле» сбил пешехода: 55-летний житель Башкирии скончался

Севастьянов обратился к пешеходам с призывом соблюдать правила безопасности: не выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом, всегда убеждаться в безопасности перехода, оценивая скорость и расстояние до автомобилей. Он также рекомендовал использовать регулируемые, подземные и надземные пешеходные переходы, где это возможно, и носить световозвращающие элементы в темное время суток.