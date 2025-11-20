Россиянам напомнили о штрафах за последствия от фейерверков и салютов

Согласно статье 20 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение правил пожарной безопасности влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима эта сумма увеличивается до 10−20 тысяч рублей. Если же использование пиротехники привело к возгоранию, порче имущества или причинению лёгкого/среднего вреда здоровью, виновное лицо может быть оштрафовано на 40−50 тысяч рублей.