Россиянам напомнили о штрафах за последствия от фейерверков и салютов

Гражданам России может грозить значительный штраф за неправильное использование пиротехнических изделий. Как сообщили РИА Новости в Государственной думе, при нарушении правил запуска фейерверков или салютов, повлекшем повреждение чужого имущества либо причинение вреда здоровью, размер административного штрафа может достигать 50 тысяч рублей.
Согласно статье 20 Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение правил пожарной безопасности влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима эта сумма увеличивается до 10−20 тысяч рублей. Если же использование пиротехники привело к возгоранию, порче имущества или причинению лёгкого/среднего вреда здоровью, виновное лицо может быть оштрафовано на 40−50 тысяч рублей.
При наступлении более серьёзных последствий, включая тяжкие телесные повреждения или смерть, предусмотрена уголовная ответственность по статье 218 УК РФ с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы. Дополнительно может применяться статья 168 УК РФ за уничтожение или повреждение имущества в крупном размере, предусматривающая штраф или лишение свободы до одного года с возмещением причинённого ущерба.
